IL MONITORAGGIO

Parlare di contagi che in quattro settimane si quadruplicano e, per contro, vedere che i ricoveri ospedalieri sono praticamente immobili certamente grazie all'azione dei vaccini è un buon prendere. Per ora. Poi bisogna sempre ricordare che con i numeri bassi questo genere di statistiche epidemiologiche può avere un'eco fragorosa e un'attendibilità limitata. Ma intanto questi sono i fatti. Anche parlare dell'incremento delle richieste di vaccinazione negli ultimi cinque giorni (a cavallo con il decreto legge che obbliga il Green pass su vari livelli per ristoranti, bar, negozi, piscine, teatri e musei) è un argomento che puà aiutare le Marche a tenere a distanza il virus e la variante Delta.

Cosa dicono i numeri

I numeri delle quattro settimane dicono questo: il 27 giugno iniziava una settimana da 118 nuovi positivi e la situazione ospedaliera era 29 ricoverati (14 area medica, 9 semiintensiva, 6 intensiva): alla fine dei sette giorni la situazione sanitaria si era sgonfiata a 12 ricoverati (9 area medica, 1 semi intensiva e 2 intensiva). E aveva chiuso il 20 giugno il Covid Center di Civitanova. La settimana successiva siamo tra il 4 e il 10 luglio: raddoppio dei nuovi positivi (si sale a 230) ma in ospedale è tutto come la settimana precedente. O quasi: 10 pazienti in area medica, nessuno in semi intensiva, 2 in intensiva. È la settimana della semifinale e finale dei Campionati europei di calcio.

La terza settimana

Avanti veloce alla settimana tra 11 e 17 luglio: i contagi progrediscono senza esplodere. Il 18 luglio sono tracciati 295 nuovi positivi e alla fine di quella settimana l'incremento dei pazienti di Malattie infettive in tutta la regione + +2, +1 in semi-intensiva e 0 in terapia intensiva. Il balzo in avanti dell'ultima settimana considerata è più considerevole: 550 contagi portano 3 persone in più in semi-intensiva e 1 più in terapia intensiva.

La sintesi di ieri

Quindi riassumendo: 11 persone in area medica, 4 in semi intensiva e 3 in area intensiva. Una situazione ampiamente sotto controllo che si muove molto lentamente.

Siamo arrivati ai dati del 25 luglio (ieri) relativi ai tamponi processati fino a sabato dopo pranzo: 88 positivi di cui 40 solo nella zona di Macerata verosimilmente per i focolai di Petriolo e Corridonia: si parla di 120 bimbi in quarantena con 50 positivi. Una caso sotto la stretta sorveglianza dell'Area Vasta 3 che si sta occupando del tracciamento. Altri 23 nuovi casi sono stati registrati dalla zona di Ancona, 12 nella provincia di Fermo. Questi sono i numeri più importanti di giornata insieme a un'incidenza che continua a salire: 36.6 per 100mila abitanti. Ormai i focolai delle notti magiche dei campionati europei sono tutti conclamati. Con la variante Delta ormai prima tipologia di Covid per distacco, bisognerà vedere quanto si propagherà.

Andrea Taffi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA