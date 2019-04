Il molo crociere per completare la vetrina Marche

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

ANCONA Il gate del turismo, la vetrina virtuale di Ancona e di tutte le Marche, «sarà in funzione nei tempi previsti dal progetto Iti Waterfront 4.0», garantisce il sindaco e dunque si può prevedere che le sale inaugurate ieri al terzo piano seminterrato di Palazzo degli Anziani cominceranno ad accogliere i turisti entro la fine di quest'anno, massimo all'inizio del 2020. Calzandosi in testa un caschetto hi-tech potranno avventurarsi in un tour virtuale tra le rovine del porto traianeo e in altri percorsi turistici di Ancona e di altre...