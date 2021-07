Il ministro: «No all'obbligo profilassi per le scuole»

ANCONA «Classi pollaio? Io non sono né Harry Potter né Albus Silente. Stiamo lavorando parlando con le scuole e gli uffici scolastici regionali, ci stiamo lavorando tutti insieme perché la teoria del cosa fate voi ha sempre deresponsabilizzato tutti. La responsabilità politica è mia e me la sto prendendo, ma siamo arrivati da 5 mesi e abbiamo ereditato 30 anni di problemi. Attenzione, poi c'è anche il problema opposto, quello delle classi vuote. Ci sono Comuni dove non si riescono a formare le classi prime. Dobbiamo analizzare tutto». Lo ha affermato il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi in merito ai nodi da sciogliere del nuovo anno scolastico, il terzo in pandemia da Covid. «La legge per eliminare le cosiddette classi pollaio - ha ribadito - si farà, la farà il Parlamento, il ministero delle Finanze cerca le coperture. Sicuramente si farà. Il governo si è impegnato nel Pnrr sulla numerosità delle singole classi e sul dimensionamento degli edifici scolastici. È una delle riforme che ci è stata chiesta». Il ministro Bianchi interviene anche sulla questione vaccini ai professori e sulla didattica a distanza : «Allo stato attuale non c'è l'obbligo vaccinale e non abbiamo in mente di introdurlo - sottolinea -. La battaglia per la presenza la sto facendo giorno e notte, mi impegno a continuarla ma ognuno ha una responsabilità: il Cts fa le sue affermazioni, loro ci dicono che ci sono ancora dei problemi sanitari e ci devono dire loro cosa succede se ci sono certi livelli di copertura vaccinale».

