Il Mezzogiorno è dietro l'angolo Cortesemente cambiamo passo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giancarlo LaurenziConsiderare le Marche l'avamposto del Mezzogiorno non è un complimento, con tutto il rispetto per mare, sole, pizza e cannoli. Però questo siamo, dopo cinque anni passati a dimenticare per strada credibilità, peso, aziende, banche. Regione virtuosa e splendida, piagata ma non piegata dal terremoto, ha smarrito la storica capacità di bastare a se stessa: trasporti da Bangladesh, meno lavoro, soldi e sicurezza, molta rabbia, sprazzi di sconvolgente violenza. Così il treno del Paese che produce e non si fa assistere è...