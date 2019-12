«Il merito non è della direzione - aggiunge Maraldo - ma degli uffici che hanno lavorato alacremente per il raggiungimento di un traguardo importantissimo: Torrette aveva disperatamente bisogno di posti letto per l'Obi, avremo una struttura moderna ed efficiente e daremo dignità all'assistenza dei pazienti e al lavoro dei medici».

Le attese

Alleluja, perché è da un decennio che si parla di ampliamento di un pronto soccorso che, nei momenti più critici, rischia il collasso. Illuminante la relazione riportata in una determina di aprile in cui il dottor Aldo Salvi, direttore del Pronto soccorso, sottolineava come gli accessi fossero in progressiva crescita e hanno superato quota 58mila nel 2018. Sono aumentati, in particolare, i pazienti che rimangono in pronto soccorso oltre le 4-6 ore. «Questi pazienti valicano spesso più di due turni - scriveva il primario - quindi vengono assistiti da 3-4 medici in sequenza, con grande rischio di perdita della continuità assistenziale da una parte e, dall'altra, con enorme distrazione di risorse e spazi all'attività di pronto soccorso vera e propria, ma anche con disagio per i pazienti che, ad esempio, non ricevono assistenza alberghiera e spesso rimangono senza mangiare per ore». I numeri non mentono: nell'ultimo triennio i ricoveri a Torrette sono saliti da 43mila a 48mila all'anno e in gran parte sono passati dal Pronto soccorso. Con questo progetto, oltre al completamento dell'Osservazione breve intensiva con una decina di posti letto in più, è prevista la creazione dell'Emergency Room al Pronto soccorso, una sala operatoria per la trattazione immediata dei codici rossi.

Il polo unico

In dirittura d'arrivo, in una delibera ad hoc prevista per gennaio, c'è anche l'approvazione del progetto esecutivo, sempre affidato alla Siram, per la realizzazione del polo unico per la centralizzazione delle funzioni produttive in Medicina Trasfusionale, in ambito regionale. Insomma, c'è luce in fondo al tunnel, dopo che il primo appalto del 2009, affidato a un raggruppamento di imprese con capofila Tirrenia Costruzioni Spa e Sitec Sas per un importo di 825mila euro (più Iva) era andato a vuoto, con la risoluzione del contratto deliberata nel luglio 2016. Da allora l'Azienda ospedaliera si è rimessa al lavoro per recuperare il tempo perduto ed è arrivata all'approvazione del progetto-bis affidato alla Siram per un Pronto soccorso più ampio e funzionale.

Stefano Rispoli

