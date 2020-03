Ceriscioli: «Altri giri di vite?

Non si può escludere nulla»

L'ultima stretta anti-contagio imposta dal Governo, con l'ordinanza del ministro della Salute che da ieri chiude i parchi e vieta le passeggiate inutili, in pratica Ceriscioli l'aveva anticipata di 24 ore con l'ordinanza in vigore nelle Marche da venerdì. Cos'altro c'è da fare per arginare l'epidemia? Per ora le Regioni stanno andando in ordine sparso e venerdì sera il governatore dell'Emilia Romagna Bonaccini ha firmato un'ordinanza valida nella provincia di Rimini che impone un blocco quasi generale delle attività economiche, tranne quelle che svolgono attività essenziali o che autolimitino i contatti fra le persone, oltre alla chiusura di spiagge e lungomare, e un riassetto complessivo della mobilità nel territorio, con il blocco di strade secondarie. Questo al confine con la provincia di Pesaro Urbino, la prima linea marchigiana dell'emergenza. Ma almeno per ora nella nostra regione non sono annunciate per imminenti ulteriori restrizioni, anche se ieri il governatore Ceriscioli non se la sentiva di escludere nulla. «La situazione va seguita attentamente giorno dopo giorno, tutto è in continua evoluzione e quello che escludiamo oggi, domani magari dovremo farlo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA