PESARO Il primo ricovero per Coronavirus a Marche Nord è avvenuto 11 giorni fa con i primi report del Gores sull'epidemia che stillavano numeri con il contagocce. Una decade è bastata a stravolgere un quotidiano che oggi rincorre numeri in crescendo a tre cifre, tesi a inseguire una situazione sanitaria sempre più in evoluzione ed esponenziale. Nella prima metà dell'ultima settimana di febbraio il Pesarese registrava il primo contagiato, ieri mattina, 6 marzo, si contavano 126 casi positivi in provincia (un balzo di 26 unità rispetto ai 100 del giorno prima) con 61 ricoveri tra gli ospedali San Salvatore e Santa Croce, 654 soggetti in isolamento domiciliare (di cui 64 sintomatici e 65 operatori sanitari): dati che rendono le Marche a quarta regione in ordine di contagio dietro Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Da dieci giorni esiste una trincea scavata da medici e infermieri nel perimetro dell'Azienda ospedali riuniti Marche Nord, nei suoi presidi di Pesaro e Fano, una trincea dove la guerra è contro l'ignoto. Non si sa - non ancora almeno con certezza, al di là dei dubbi e dei timori che si accavallano - perchè il virus stia trovando fertile terreno di diffusione nel nord delle Marche, si sanno invece gli sforzi che si sta compiendo per arginarlo. Ieri mattina il presidente della Regione Luca Ceriscioli a Pesaro ha voluto incontrare gli operatori sanitari di Marche Nord visitando i reparti di Terapia intensiva. Con lui il sindaco Matteo Ricci, il dg Maria Capalbo i dirigenti dei presidi di Medicina d'urgenza e Rianimazione, Umberto Gnudi e Michele Tempesta e il coordinatore infermieristico Stefano Ridolfi. Un ringraziamento per chi in questi giorni di sacrificio vive murato in ospedale e per rendersi conto di come Marche Nord attraverso la riorganizzazione dei reparti ha saputo affrontare l'emergenza, diventando un modello esportabile in tutta la regione. «Quanto oggi sta avvenendo a Marche Nord, a livello organizzativo - spiega il governatore - sta crescendo anche nelle altre province. Marche Nord ha fatto da apripista. Stiamo registrando un positivo scambio di esperienze fra i vertici della sanità regionale per predisporre gli strumenti idonei ad affrontare l'emergenza e comprendere quanto sta accadendo. Ad esempio, a Marche Nord il box triage per i soggetti che hanno affezioni alle vie respiratorie è diventato quello per i malati tradizionali». E' il container realizzato fuori dal Pronto soccorso. Doveva essere il primo step per i soggetti sospetti e invece ora è il Pronto soccorso ad accogliere solo le persone con problemi respiratori. Da giorni la dg Capalbo è alle prese con il puzzle/rebus dei posti letto, la vera fame di questi giorni convulsi. E ogni volta che si trova una soluzione non si sa per quanto tempo rimarrà tale. «Abbiamo riorganizzato reparti, bloccato l'attività ordinaria e programmata - spiega - creato ex novo una Medicina d'urgenza con 11 posti letto e andiamo ad aprire la quinta Rianimazione, aspettando i 24 infermieri attesi. Abbiamo già istituito dei reparti specializzati ma non possiamo nemmeno più far girare per la regione i pazienti più seri, quelli intubati per intenderci. Dobbiamo tenerli noi, ci sentiamo più tranquilli e sicuri. Stiamo cercando delle soluzioni per trovare il modo di recuperare altri letti. Le troveremo». Parallela è la ricerca di medici. «C'è bisogno - spiega - di rianimatori e di terapie intensive per chi si aggrava. La stabilità raggiunta può essere relativa. Abbiamo avuto una paziente 50enne che stava discretamente ma dopo una settimana è andata in insufficienza respiratoria». «Il nostro - conclude Ricci - è un sistema sanitario di qualità, di cui dobbiamo essere orgogliosi. L'ospedale sta rispondendo bene. Ora spetta a noi tutti collaborare rispettando le indicazioni date».

