ANCONA Non è sempre facile lasciare l'azienda creata dal nulla per cedere le redini a qualcun altro. Anche se questo qualcun altro è il proprio figlio. Questione di mentalità con un pizzico di egocentrismo: nessuno saprà portare avanti questa impresa meglio di me. Ed è così che nascono attriti, dissapori, litigi ma anche nuovi grandi imprenditori. Un passaggio, quello generazionale, che nelle Marche è molto sentito per l'esistenza di piccole e medie imprese che sono nate grazie al genio dei fondatori ma che, per sopravvivere, devono potere spiccare il volo avvalendosi di tutti gli strumenti più innovativi possibili.

L'indagine

Il Corriere Adriatico già nel mese scorso ha anticipato i dati sulle attività destinate a fare i conti con la cessione del testimone e della poltrona di padre in figlio. E sono dati che fanno riflettere. Il 71% delle piccole imprese con oltre tre addetti sono a conduzione familiare, tramandano la gestione di padre (o madre) in figlio e di nipote in pronipote, quando il percorso è lineare e le scelte personali collimano con il benessere dell'azienda. Altrimenti il futuro è tutta una salita, con ostacoli e impedimenti che spuntano ad ogni curva. E gli ostacoli non mancano. Alcuni esempi: fondatori che, pur in pensione, non lasciano realmente spazio agli eredi, conflitti tra familiari, figli talvolta non idonei al nuovo ruolo che iniziano la loro carriera dal vertice pur non avendo una formazione adeguata.

I dati Istat

Un'analisi significativa se si considera il tessuto produttivo del territorio marchigiano: secondo i dati più recenti dell'Istat, il 71,1% delle imprese marchigiane con oltre 3 addetti - pari a oltre 23.300 aziende - è controllata da una persona fisica o da una famiglia e quasi un quinto di queste (18,3%) tra il 2013 e il 2023 ha affrontato o affronterà il passaggio del testimone. La società Studio Temporary Manager Spa ha condotto un'indagine per identificare le difficoltà maggiori incontrate in questo percorso di inevitabile cambiamento. La mappa A livello provinciale, al primo posto per incidenza c'è Macerata dove il 21,6% delle imprese con oltre 3 addetti controllate da una persona fisica o da una famiglia tra il 2013 e il 2023 si è trovata o si troverà a fare i conti con il passaggio generazionale. Seguono Ancona (18,4%), Ascoli Piceno (17,5%), Pesaro e Urbino (16,9%) e Fermo (16,1%). «Una fase delicata in quanto alla terza generazione sopravvive solo il 15-20% delle imprese - dicono gli esperti della società -. Per questo sarà importante capire se gli imprenditori sapranno gestire al meglio questa fase di transizione e se i figli saranno all'altezza dei loro genitori per garantire la continuità aziendale».

Le motivazioni

A livello nazionale si vede come la motivazione principale di chi ha lasciato le redini dell'azienda è l'età ed avviene mediamente a 72 anni. «Per il 63% dei manager intervistati si è trattato di un passaggio complesso, a causa di conflitti importanti con i familiari, dell'incapacità da parte dell'imprenditore di gestire questa fase o per l'inadeguatezza della nuova figura, non all'altezza del ruolo».

