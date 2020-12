IL DOCUMENTO

ANCONA La circolare del capo di gabinetto del ministero dell'Interno è stata firmata ieri ed è l'ulteriore passo di avvicinamento al 21 dicembre, data spartiacque della bolla natalizia creata dal governo con due decreti a distanza di 24 ore tra il 2 e il 3 dicembre. Il documento viene inviato ai prefetti per sottolineare i passaggi più importanti delle ultime decisioni ratificate dalla presidenza del consiglio.

I temi più delicati

Anziani soli, persone non autosufficienti, coppie che vivono lontane, figli che tornano dall'estero: a due giorni dall'entrata in vigore del nuovo Dpcm ci sono ancora diversi dubbi che riguardano ancora che cosa si potrà fare tra il 21 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, quando sarà in vigore il divieto di spostamento tra Regioni, anche se sono in fascia gialla. Ma anche nei giorni in cui è vietato uscire dal proprio Comune: il 25 e il 26 dicembre, il 1 e il 6 gennaio. Il passaggio più delicato è sicuramente quello delle situazioni di necessità, per le quali resta fermo l'uso del modulo di autodichiarazione e nelle quali può rientrare, dice la circolare, «l'esigenza di raggiungere parenti, o amici, non autosufficienti, allo scopo di prestare ad essi assistenza».

Il chiarimento

Nelle risposte del ministero alle Faq (le frequently asked questions, cioè le domande più comuni poste dai cittadini) è scritto che la non autosufficienza del parente «è una condizione di necessità e quindi non sono previsti limiti orari. Nel caso si tratti di persone anziane o già affette da altre malattie, ricordate però che sono categorie più vulnerabili e quindi cercate di proteggerle dai contatti il più possibile». Sono concesse le visite di una sola persona, senza bambini.

Il tema della scuola

Se c'è un tema centrale nella circolare per i prefetti, questo è sicuramente il ritorno a scuola dopo le vacanze. «L'attività didattica in presenza sia garantita - dice la circolare - per il 75% della popolazione studentesca delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado. In tale specifico ambito, la stessa disposizione prevede che i prefetti svolgano un'importante funzione di coordinamento, volta ad assicurare che l'effettiva ripresa delle attività didattiche in presenza venga a coniugarsi con le capacità del sistema di mobilità pubblica».

Il tavolo di coordinamento

È un diktat vero e proprio che affida ai prefetti la vigilanza su un punto diventato poi tra i motivi scatenanti dell'ondata d'autunno. L'affollamento dei bus e il ritorno a scuola. A tal fine la disposizione definisce anche chi va convocato al tavolo: «oltre alle amministrazioni statali del comparto scolastico e dei trasporti, vede coinvolte tutte le amministrazioni territoriali e le aziende di trasporto locale. A tale sede istituzionale è affidata la definizione del più idoneo raccordo fra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche». Notare la finezza tra le righe in burocratese. A un certo punto il capo di gabinetto scrive: «Si rileva che e l'obiettivo di ripristinare nella misura del 75% della popolazione studentesca interessata la didattica in presenza ha un orizzonte temporale fissato, come detto, alla data del 7 gennaio 2021; sicché la convocazione del tavolo e le conseguenti attività coordinamentali andranno sollecitamente avviate». Tradotto, in sintesi: siccome manca un mese, spicciatevi.

