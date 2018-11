CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL DIBATTITO«Ancona è come Madame Bovary, pensa che la festa sia sempre da un'altra parte e non qui. Stiamo bene nella nostra mediocrità». Antonio Luccarini, il professore per generazioni di anconetani, sintetizza così il malessere di fondo del capoluogo. Quel tendere sempre a criticare senza dare prospettive indicato come limite dalla campionessa Giorgia Speciale nella sua intervista al Corriere Adriatico. «Se Pesaro esalta tutto ciò che ha e pulisce al massimo l'argenteria; Ascoli è bellissima, ritirata, un po' selvaggia ed estranea...