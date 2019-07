CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL DEGRADOANCONA Nell'attesa che l'ex Palazzo di vetro divenga la casa degli studenti della Politecnica e torni a ospitare oltre al Rettorato il quartier generale della Provincia (nei programmi, entro la fine del 2022 o al massimo il 2023) sullo scheletro arancione che svetta tra via Palestro e corso Stamira sta crescendo all'insaputa di tutti un involontario bosco verticale. Una versione spontanea in salsa dorica dei due grattacieli progettati a Milano dallo studio d'architettura Boeri, come modello di edificio residenziale sostenibile e...