Il contagio corre ancora ma meno velocemente

ANCONA Il contagio è ancora in fase di espansione, ma corre meno velocemente. Rispetto ai primi giorni della scorsa settimana, l'incremento si assesta su un +13,2%, mentre sette giorni fa era del 25,7%. Una decelerazione che però non risparmia alle Marche un tasso d'incidenza ieri pari a 137 casi ogni 100mila abitanti, per un totale di 361 nuovi positivi (su 3.283 tamponi eseguiti nel percorso diagnostico). Di questi, il 49% era vaccinato, ma il dato va analizzato guardando alle platee generali: il tasso degli immunizzati positivi è di 16 su 100mila; quello dei non vaccinati, invece, di 45, quindi quasi il triplo. A guidare la carica del contagio è, in questa fase, la provincia di Ancona, che da sola ieri ha totalizzato 119 nuovi positivi. Gli altri territori oscillano invece tra i 54 e i 63 casi. Si conferma stabile la situazione delle strutture ospedaliere, che ieri registravano 92 ricoveri (due in più rispetto al giorno precedente). Crescono di una unità i degenti in terapia intensiva - arrivati a 23 - con un tasso di occupazione dei posti letto pari al 9,6%, mentre in area medica, siamo a 69 ricoveri (con un tasso di occupazione del 7,1%). Dieci, infine, i pazienti Covid in attesa nei pronto soccorso. Nelle ultime 24 ore, infine, non si sono registrati decessi, dopo il picco di cinque vittime comunicate martedì.

m. m.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA