Il comandante del porto: «Assurdo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LO SGOMENTOANCONA «Non si può morire per il lavoro». La disgrazia colpisce tutti, anche chi, per il ruolo che riveste, è abituato ad anteporre la razionalità alle emozioni. Di fronte a un giovane papà che lascia la moglie e due bambini per un assurdo incidente, il cuore si scioglie, la voce si rompe. E il primo pensiero va a quella famiglia distrutta dal dolore, privata del suo punto di riferimento. «La cosa che lascia sgomenti è che se n'è andato, in modo assurdo e inaccettabile, un ragazzo di 34 anni che aveva una compagna e due...