CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO ANCONA Prima il mea culpa. «Ho sbagliato e chiedo scusa per la reazione che ho avuto, non avrei mai dovuto alzare le mani». Poi le giustificazioni. «L'avversario ha offeso me e mia madre, ho ricevuto insulti razzisti, mi ha dato due ceffoni e quando l'arbitro mi ha espulso, pensando che l'avessi colpito io, ho perso la testa. Mentre uscivo dal campo continuava a insultarmi e gli ho dato uno schiaffo. Mi dispiace, ma non ci ho visto più. Poi mi sono arrivati tutti addosso, mi hanno circondato per menarmi. Un mio compagno ha colpito...