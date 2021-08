IL CASO

ANCONA Il conto alla rovescia è iniziato: manca meno di un mese alla riapertura della scuola nelle Marche ma i nodi da sciogliere sono ancora diversi e pressanti. Con la firma del Protocollo d'intesa tra sindacati e ministero dell'Istruzione sono state incardinate le regole base per l'avvio in sicurezza del nuovo anno scolastico, ma devono essere ancora chiarite le questioni più scottanti che riguardano soprattutto il Green pass per il personale.

Dal primo settembre infatti scatterà l'obbligo della certificazione anti Covid per docenti e Ata: significa che per entrare a scuola si dovrà avere il pass vaccinale, un tampone negativo fatto entro le 48 ore dalla presentazione o essere guariti dall'infezione entro sei mesi. Ma significa anche - ha precisato il ministero - che i test contro il virus saranno a carico del personale, esclusi i soggetti che sono esenti dalla vaccinazione. Una bufera nella bufera. Cosa accadrà il primo giorno di scuola e in quelli successivi? «I più pressanti interrogativi, ad oggi rimangono senza una risposta soddisfacente - spiegano dall'Associazione nazionale dei presidi - riguardano il controllo quotidiano, attraverso app, del possesso della certificazione verde da parte di tutti i lavoratori. Un aggravio organizzativo malgrado l'insufficiente disponibilità di risorse umane già contemporaneamente impegnate nello svolgimento di altri compiti come la sostituzione del personale dichiarato assente per mancato possesso della certificazione verde».

Dubbi espressi dai rappresentanti dei dirigenti scolastici marchigiani durante il tavolo di lavoro permanente convocato dall'Ufficio scolastico regionale per le Marche, a cui siedono i rappresentanti di Regione, Upi e Anci, Servizio Sanità della Regione, Asur, Protezione civile e organizzazioni sindacali della scuola. A preoccupare, appunto «gli aspetti organizzativi conseguenti alle disposizioni sull'obbligo da parte del personale di possedere e presentare il green pass o l'attestazione di un tampone effettuato non più di 48 ore precedenti l'accesso ai locali delle scuole previste dal decreto legge 111 del 6 agosto scorso». Al centro dell'incontro anche i dati relativi allo stato delle vaccinazioni del personale scolastico e degli studenti, le più recenti normative per l'avvio dell'anno scolastico e il quadro sinottico dei flussi per l'organizzazione dei trasporti «su cui stanno già lavorando i tavoli prefettizi per organizzare in modo quanto più possibile ottimale il servizio del trasporto pubblico locale».

Sul fronte vaccini nelle Marche se da una parte conforta il dato delle vaccinazioni del personale scolastico (quasi l'88% di immunizzati al 16 agosto scorso), il tavolo di lavoro permanente ha sottolineato preoccupazione per la somministrazione anti Covid ai ragazzi: il 47% della popolazione scolastica, al 16 agosto ancora non aveva ricevuto neppure la prima dose. «Per questo si è deciso di inviare alle scuole una circolare dell'Ufficio regionale scolastico - si legge in una nota - per informare le famiglie dell'opportunità offerta ai giovani 12-18enni di poter accedere ai centri vaccinali senza prenotazione».

