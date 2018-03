CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL CASO ANCONA Da fiore all'occhiello della città a trappola per pedoni: fatti e misfatti di Piazza Cavour. Lo snodo, ideale e geografico, della direttrice da mare e mare non sfugge all'emergenza-voragini. Così dal porto al Passetto l'esercizio della gimcana urbana è quasi un obbligo. La mappa A un anno dall'operazione restyling sembra di ripassare dal via, senza evitare le buche più dure, anche se nuove luci danno corpo e anima a Cavour, dal 1868 su quel piedistallo a dominare il centro, nella piazza che dà sfogo a corso Garibaldi e...