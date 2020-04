IL CASO

ANCONA Cassonetti della plastica pieni fino all'inverosimile, con un contorno indecente di buste abbandonate alla rinfusa. Contenitori del vetro al limite della capienza, raccoglitori della carta che scoppiano. In tempi di Covid-19 il Comune di Ancona ha persino lanciato un appello in cui si invitano i cittadini a tenere in casa carta, plastica e vetro perché Anconambiente ha rallentato la raccolta dei rifiuti. Ma se in alcuni quartieri c'è collaborazione, in altri non ci si fa troppi scrupoli, e tocca stare tappati in casa con vista sulle mini-discariche.

L'azienda

Disegna lo scenario il presidente di Anconaambiente Antonio Gitto. «La raccolta indifferenziata non ha subito modifiche, è stata invece rallentata la catena della carta, della plastica e del vetro. Abbiamo dovuto adottare questa strategia per tutelare i nostri dipendenti. Prima dell'emergenza su un mezzo viaggiavano due persone ora per l'isolamento sociale siamo costretti a far uscire dal deposito due mezzi in coppia per lo stessa zona di raccolta. Il lavoro si rallenta». Nei giorni scorsi quando Anconambiente era sul punto di mandare del personale in ferie forzate, erano pervenuti diversi certificati medici che avevano creato un po' di malumore in azienda.

Il nodo

«Difficile stabilire se qualcuno ci abbia marciato o meno, i controlli domiciliari al momento sono difficili da attuare - sottolinea Gitto -. Gli ultimi dati ci dicono che il 10% del personale attualmente è in malattia, nulla a che vedere con quanto accade in altre città». Come se non bastasse Anconambiente in queste settimane si è ritrovata a fare i conti con il problema dei dispositivi di sicurezza individuali, a cominciare dalle mascherine FFP2. «Non possiamo permetterci il lusso di far ammalare i nostri dipendenti. Le mascherine le avevamo ordinate, e anche in grande quantità, ma ci vengono contingentate dalla Protezione civile. Ho scritto al presidente della Regione, al Prefetto, e al sindaco di Ancona per metterli al corrente di questo problema. Nessuno vuole togliere questi dispositivi a chi lavora nell'ambito sanitario ma anche noi svolgiamo un ruolo più che fondamentale per l'intera collettività».

Continua Gitto: «Ogni giorno ci servono 100 mascherine ma qualcuno si ostina a non capire. Il nostro personale effettua anche il recupero dei rifiuti a domicilio ai pazienti risultati positivi al Covid-19. Impensabile effettuare questo servizio porta a porta senza protezioni». Guarda avanti. «La prossima settimana riusciremo a rimettere in movimento la raccolta di sfalci e potature. Riguardo ai due centri ambiente di via del Commercio e Posatora, li abbiamo dovuti chiudere per disposizione del Governo. La speranza è di ripartire quanto prima anche con il resto dei servizi, compreso il ritiro a domicilio degli ingombranti. Nonostante gli appelli a stare in casa in questi giorni sono comparse anche discariche abusive dove è stato abbandonato di tutto».

Claudio Comirato

