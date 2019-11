Il capoluogo

ANCONA Non una vera e propria spartizione delle varie piazze di spaccio di quartiere tra gang criminali, ma un quadrilatero di zone a rischio e una vocazione a trattare certi tipi di stupefacenti più marcata in base alla nazionalità degli spacciatori. «Pur non potendo parlare di suddivisione del territorio come avviene in realtà cittadine nazionali con ben altri problemi di criminalità urbana, spesso di origine etnica - spiega il colonnello Americo Di Pirro, al comando del Reparto operativo dell'Arma -, anche ad Ancona l'attività di spaccio, in particolare dell'eroina e dell'hashish, è spesso gestita su strada ed in particolare nella zona della Stazione, del Piano, del parco di Posatora e del Centro storico, da cittadini italiani e stranieri che si contendono la clientela». Le zone notoriamente più frequentate da assuntori di stupefacenti in cerca di dosi da acquistare sono controllate ogni giorno da carabinieri anche in borghese. Dalle indagini dell'Arma emerge una maggior presenza di spacciatori tunisini e nigeriani dediti al traffico di eroina e di spacciatori marocchini per l'hashish. La cocaina viene spesso ceduta, in quantità di un certo rilievo, da criminali albanesi.

