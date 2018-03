CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL BILANCIO Sarebbe stato uno zero virgola, per l'esattezza uno 0,21 per cento, a portare Francesco Acquaroli, sindaco di Potenza Picena e uno dei leader di Fratelli d'Italia, a Montecitorio. Nella sfida notturna dei resti, giocata testa a testa con Francesco Comi del Pd, candidato al proporzionale nel collegio Marche Nord, è lui alla fine spuntarla e a regalare un parlamentare in più alla destra. «Sono felice e orgoglioso di rappresentare il mio territorio a Roma - commenta Acquaroli - Cercherò di portare avanti una proposta politica...