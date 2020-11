IL BILANCIO

ANCONA I nuovi positivi al Covid-19 hanno ieri sfiorato le 700 unità. Per la precisione, 698 su 2.248 tamponi testati nel percorso nuove diagnosi, ovvero il 30% del totale. Stando al bollettino quotidiano diramato dal Servizio sanitario regionale, è ormai acclarato che l'ambiente di contagio primario sia quello domestico (155 casi) e, ancora una volta, è la provincia di Ancona ad essere la più colpita, con 212 nuovi positivi. Si registrano anche tre decessi - un uomo di 91 anni all'Inrca di Ancona e due, rispettivamente di 75 e 79 anni all'ospedale di San Benedetto - e 25 ulteriori ricoveri (477 il totale).

I numeri

Arrivano a 56 i pazienti in terapia (+2 rispetto al giorno precedente), mentre quelli in aree di semi intensiva a 137 (+27): I degenti in reparti non intensivi sono 284 (-2). Numeri che mostrano la crescita nel trend delle ospedalizzazioni rispetto a una settimana fa, quando i ricoveri erano in totale 286, di cui 39 in terapia intensiva, 52 in semi intensiva, 195 nei reparti non intensivi. Più o meno stabile, invece, il dato sui nuovi positivi, che il 29 ottobre si assestava sulle 686 unità su 2.372 tamponi nel percorso nuove diagnosi. Questo è il contesto sanitario, poi c'è la politica.

Ieri il governatore Francesco Acquaroli - impegnato durante la giornata anche nella Conferenza delle Regioni e, a stretto giro, nella Stato-Regioni - ha firmato un'ordinanza (in vigore dalle 24 di oggi al 4 dicembre incluso, e potrà essere modificata o revocata in relazione all'andamento del contagio) con la quale decide «di adeguarsi alla norma nazionale alla luce delle disposizioni contenute nell'ultimo Dpcm relative alle attività didattiche universitarie»: consente in presenza le attività formative e curriculari degli insegnamenti relativi solo al primo anno, nonché le attività laboratoriali, anche presso le organizzazioni convenzionate. Disposizioni che si applicano, per quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica. «Ci siamo confrontati con i rettori e abbiamo convenuto di adeguare la nostra popolazione universitaria alle disposizioni del Dpcm - spiega Acquaroli . Inoltre, nell'ordinanza poniamo attenzione al tema del lavoro agile. Non è un'imposizione, ma un invito a chi ha la possibilità di svolgere lo smart working a favorirlo. Abbiamo appreso oggi (ieri, ndr) che il nostro indice Rt è di 1,25, in calo rispetto alla scorsa settimana, cosa che attesta una situazione epidemiologica sotto controllo». Per uffici, pubblici e privati, studi professionali, servizi amministrativi e di agenzia, che prevedono accesso del pubblico, sono fortemente raccomandati il collegamento a distanza e soluzioni tecnologiche innovative.

m. m.

