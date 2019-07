Il benessere di Fido costa subito 100 euro Bufera sui social per l'ordinanza sulla pipì

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL DECOROANCONA Avere un amico a quattro zampe è il sogno di molte famiglie, in particolare dei bambini, ma quanto costa mantenere un cane? E quali spese bisogna affrontare anche per rispettare regolamenti e ordinanze (l'utlima quella di sciaquare la pipì con acqua) quando si esce per una passeggiata? La spesa iniziale, acquistando oggetti di fascia media, è di circa 100 euro.Il kitOltre al cibo, infatti, servono gli accessori, come guinzaglio, collare, sacchetti, paletta. Oltre a ciotola, cuccia e quant'altro serva per il beenssere di...