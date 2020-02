«I volontari dell'Anpas seguono i protocolli»

ANCONA Oltre 6.000 volontari, 300 dipendenti e 44 associazioni. Sono questi i numeri dell'Anpas regionale, l'Associazione nazionale pubbliche assistenze che nelle Marche è guidata da Andrea Sbaffo, presidente anche dell'Avis di Montemarciano. Volontari che nonostante l'allarme provocato dal diffondersi del Coronavirus continuano a rimanere al loro posto. «Le associazioni quando formano il personale, volontari compresi, effettuano corsi in cui si parla anche dei dispositivi di protezione individuali come scarpe antinfortunistiche, guanti e mascherine - spiega il presidente Sbaffo -. Questi dispositivi vengono sempre utilizzati dal personale durante i servizi sanitari, tanto che se un paziente risulta affetto da una comune febbre viene sempre invitato ad utilizzare la mascherina». Le circolari arrivate in questi giorni «non fanno altro che ricordare l'utilizzo di questi dispositivi più altri accorgimenti come il lavarsi le mani con determinati prodotti o ricorrere ad eventuali camici monouso presenti sui mezzi di soccorso. Direttive che in qualche ricordano l'emergenza che si era creata durante il periodo dell'Ebola». Ma quanto è importante il filtraggio e la valutazione delle chiamate da parte delle centrali operative del 118? «Ogni volta che un ambulanza esce per un servizio - continua il presidente Anpas - viene sempre assegnato un codice di invio che racchiude anche la patologia individuata dall'operatore. Nel caso in cui ci siano delle situazioni a rischio l'equipaggio viene avvisato al momento della partenza».

