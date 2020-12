I sindacati: «Ora bisogna investire sugli autobus»

IL CONFRONTO

ANCONA Scuole ai blocchi di partenza. Il ritorno sui banchi mette in fibrillazione il trasporto pubblico alle prese con un test importante. Si gioca tutto nell'arco di una settimana: dal 7 al 15 gennaio. Poi si vedrà se procedere con qualche rifinitura. Scongiurato, intanto, il doppio turno. Didattica in presenza al 50%. Stesso coefficiente di riempimento per i mezzi monitorati dagli steward.

La mappatura

Questo mese il Provveditorato aveva chiesto a tutti gli istituti superiori di redigere un report contenente una mappatura dettagliata della provenienza di tutti gli studenti. Con tanto di specifiche su linee utilizzate e orari. «Chiediamo che questo documento venga messo a disposizione delle aziende di trasporto pubblico afferma Marco Ferracuti, segretario regionale Cisl Marche così da essere in grado di mettere in campo un servizio il più preciso possibile». L'altro fronte caldo è quello delle risorse da investire sui trasporti. «Secondo noi non sono sufficienti dice Eleonora Fontana, responsabile Flc Cgil Ancona per garantire un adeguato distanziamento a bordo servono più mezzi, e quindi più investimenti». Previsto un nuovo incontro con l'assessore regionale ai trasporti Guido Castelli. Il meeting era stato fissato per ieri e poi rinviato.

Le richieste

«Chiediamo alla Regione di assumersi la responsabilità di proseguire con la didattica in presenza al 50% - afferma Anna Bartolini, segretario generale Cisl Scuola meglio camminare più lenti, ma così facendo possiamo puntare ad arrivare alla fine dell'anno». L'obiettivo, infatti, è evitare una ripresa a singhiozzo. Il Dpcm di dicembre prevedeva una ripartenza al 75% in presenza, traguardo che resta nel mirino del governo nazionale. Ma il timore di un'altra impennata dei contagi, e un possibile nuovo incremento della didattica a distanza, desta non pochi pensieri tra docenti e personale scolastico.

Andrea Maccarone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA