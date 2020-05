I RIFIUTI

PESARO Mentre lo smaltimento delle mascherine e dei guanti rischia di diventare un emergenza ambientale, rafforzata dai tanti incivili episodi di dispositivi gettati a terra Marche Multiservizi sottolinea la necessità un corretto conferimento di alcuni dei dispositivi di protezione individuale (guanti monouso, mascherine etc.) una volta utilizzati. Si tratta di dispositivi largamente impiegati dalla comunità in questo periodo e che verranno utilizzati nel prossimo futuro per limitare la diffusione del contagio Covid-19.

Marche Multiservizi, al fine di promuovere corretti comportamenti, ritiene opportuno fornire alcune informazioni: per le utenze domestiche (civili abitazioni sono due le modalità di smaltimento. Nelle abitazioni in cui non sono presenti casi di persone affette da Covid-19 o in quarantena obbligatoria questo tipo di materiali vanno conferiti nell'ordinaria raccolta indifferenziata in sacchetti adeguatamente chiusi. Dove invece si riscontrino casi persone affette da Covid-19 o in quarantena obbligatoria devono essere conferiti nella raccolta specifica per le utenze Covid con le modalità previste da Mms in ottemperanza all'ordinanza della Regione Marche.

Per quanto riguarda invece le utenze non domestiche commerciali (supermercati, negozi, uffici etc.) i materiali andranno raccolti in doppi sacchetti adeguatamente chiusi e poi conferiti nell'ordinaria raccolta indifferenziata. Per una corretta raccolta differenziata è importante che ci sia un proficuo gioco di squadra tra tutti gli attori interessati: gestore del servizio, amministrazioni locali, associazioni di categoria e cittadini. Un gioco di squadra che diventa ancora più importante in una situazione di emergenza sanitaria come quella che stiamo affrontando. La gestione dei rifiuti è un servizio pubblico essenziale che Mms, come da disposizioni normative, ha continuato a fornire in tutta questa fase grazie alla professionalità dei propri operatori e a notevoli sforzi organizzativi. In tal senso l'applicazione dell'ordinanza regionale in materia di gestione dei rifiuti prodotti da utenze in cui vivono persone affette da Covid-19 o in quarantena obbligatoria ha comportato (e comporterà) un onere organizzativo e gestionale rilevante, sia per la consegna di oltre 5.000 appositi kit che per la raccolta e la gestione dei rifiuti stessi, a cui Mms riesce a far fronte grazie all'impegno e alle iniziative messe in campo sin dall'inizio per tutelare e salvaguardare la salute dei propri operatori.

E' perciò fondamentale che tutti facciano la propria parte impegnandosi per una corretta raccolta di rifiuti che oggi sono diventati di uso quotidiano come guanti monouso e mascherine. Questi dispositivi non vanno abbandonati fuori dai cassonetti o gettati per strada come purtroppo è capitato di riscontrare negli ultimi giorni».

