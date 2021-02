I RICOVERI SALGONO A 648 (-4 IN TERAPIA INTENSIVA) ALTRI 12 DECESSI

L'EPIDEMIA

ANCONA Se serviva un passepartout per entrare in zona arancione convinti della sua dolorosa necessità, ecco servito il record di nuovi casi positivi nelle Marche in un giorno, staccato ieri con 798 contagi accertati su 3.197 persone sottoposte al tampone molecolare, esattamente un positivo ogni quattro testati. Alla vigilia delle nuove limitazioni decise dal ministero della Salute per le Marche, in vigore da domani ma già anticipate da una settimana per 20 comuni dell'Anconetano, la curva dei contagi raggiunge il picco più alto del saliscendi iniziato con il primo caso di Sars-Cov-2 diagnosticato nel Pesarese il 25 febbraio di un anno fa.

I picchi precedenti

I quasi 800 contagi che figurano nei bollettini diffusi ieri dal Servizio Sanità della Regione, relativi come sempre alle analisi del giorno prima, superano le impennate delle precedenti ondate: i 779 nuovi casi su 2.375 tamponi (32,8%) del 13 novembre, con le Marche appena entrate in zona arancione, e 743 su 2.220 test molecolari (33,5%) del 5 gennaio, alla fine della zona rosso-arancione disposta per le feste di Natale. Picchi neanche paragonabili con quello della prima ondata, 268 positivi su 651 tamponi il 21 marzo, quando però si facevano tamponi solo ai malati e non emergeva il sommerso degli asintomatici.

Anche il dato dell'incidenza settimanale, sempre utile per non condizionare l'analisi dei trend con sbalzi quotidiani e fluttuazioni statistiche, fa capire che l'epidemia nelle Marche è in fase di forte espansione: con i casi di ieri l'ultima settimana supera i 4mila contagi, esattamente 269 positivi ogni 100mila abitanti, con un aumento del 47% rispetto all'incidenza di una settimana fa (183 casi ogni 100mila abitanti nel periodo 14-20 febbraio). Un'impennata che ricorda l'ondata autunnale che portò al picco di incidenza di 298 casi nella terza settimana di novembre.

La diagnostica spinta

Va detto che l'aumento dei casi accertati è anche il risultato di una diagnostica molto spinta. Ieri nelle Marche sono stati testati in tutto 8.464 tamponi: oltre a 3.197 molecolari del percorso prime diagnosi, ce ne sono stati 2.718 antigenici (con 249 casi positivi da sottoporre al tampone molecolare) e 2.549 nel percorso guariti.

Ancora una volta la spinta più forte alla curva dell'epidemia nelle Marche arriva dalla provincia di Ancona, con il dato record di 383 nuovi positivi alimentato dalla forte diffusione della variante inglese, molto più contagiosa del cppo virare originario. Seguono Macerata con 183, Pesaro Urbino con 78, Fermo con 73 e Ascoli con 65. Impressionante il dato che riguarda gli studenti, con 62 nuovi casi positivi in un giorno dovuti a contatti avvenuti nelle scuole. In aumento anche i casi sintomatici, ben 103, un dato giornaliero per la prima volta a tre cifre nel 2021.

La quota dei soggetti positivi con segni clinici del Covid-19, oltre a incidere sull'indice Rt, pesa sui ricoveri ospedalieri. Nonostante le 35 dimissioni e i 16 decessi (relativi a venerdì) contabilizzati nel bollettino di mezzogiorno, il saldo dei ricoveri complessivi per Covid è aumentato da 642 a 648, mentre i pazienti in terapia intensiva sono scesi a 77 (-4 rispetto a venerdì). Altri 59 positivi sono assistiti nei pronto soccorso. Salgono i positivi in isolamento domiciliare (9.411, quasi 300 in più in 24 ore nonostante i 467 dimessi e guariti). Pesante anche ieri il bilancio dei decessi correlati al Coronavirus: 12 in tutto, due uomini e dieci donne, di età tra i 48 (una paziente di San Benedetto del Tronto) e i 98 anni. Otto erano residenti in provincia di Ancona. Il totale delle vittime dall'inizio dell'emergenza sanitaria sale a 2.252.

Lorenzo Sconocchini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

