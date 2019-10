I residenti: «Rischioso attraversare con il buio»

ANCONA «Speriamo che si faccia presto la nuova segnaletica, perché il problema della mancanza di strisce pedonali è veramente serio». Il professor Raffaele Vietri, componente del Ctp (il consiglio di quartiere) numero 3, dà voce ai residenti della Palombella e ricorda che già prima dei lavori di asfaltatura i residenti avevano chiesto al Comune di installare un terzo attraversamento pedonale a chiamata davanti al Bar del Disco, oltre ai due semafori già attivi. «Questa zona è molto popolata, ci sono anche parecchi residenti disabili - spiega Vietri - e attraversare è davvero rischioso, specie con il buio, come dimostrano i casi di investimenti. Davanti alla fermata del bus prima c'erano delle strisce scolorite, adesso neanche quelle. Noi avevamo sollecitato un passaggio pedonale evidenziato e una fermata con il pulsante, speriamo che il Comune accolga queste richieste». Già deluse invece le aspettative della consigliera della Lega Maria Grazia De Angelis, il cui gruppo ha presentato tre interpellanze sulla sicurezza della Flaminia. «Avevamo chiesto gli occhi di gatto sulla mezzeria, ma ci hanno detto che gli spazzaneve se li sarebbero portati via, manco fossimo a Cortina, l'assessore Manarini aveva promesso di valutare l'inserimento di strisce acustiche anti-scavalcamento, tipo quelle sulla Variante, e invece non hanno voluto spendere poche migliaia di euro per rendere più sicuro un tratto di strada dove, lo dicono le statistiche, i salti di corsia sono frequenti». La dottoressa De Angelis denuncia anche il problema dei tombini affossati. «I Tir che svoltano dal bivio di Torrette sulla Flaminia dopo pochi metri scartano a sinistra per evitarli».

