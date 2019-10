CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

I PROGETTIANCONA Servono 13 milioni per mettere in sicurezza sei scuole di proprietà comunale e l'amministrazione civica si prepara alla corsa per intercettare i fondi del Ministero dell'istruzione, che con un decreto del maggio scorso ha rimpolpato il plafond destinato all'adeguamento antisismico o alla nuova costruzione di edifici pubblici a uso scolastico nelle zone sismiche più sensibili, classificate 1 e 2. Concluso lo screening delle verifiche di vulnerabilità sismica, la giunta comunale dorica ha individuato sei plessi scolastici,...