CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I PERICOLIANCONA Un centro abitato diviso in due da una strada ad alta densità di traffico, dove investimenti e incidenti sono all'ordine del giorno. Torrette è un incubo dei pedoni. Partiamo dalla stazione. Qui il 5 luglio due donne sono state investite da un'auto mentre attraversavano sulle strisce. Episodio non casuale. Questo tratto di Flaminia è infatti piuttosto insidioso, tanto che non sarebbe male dotarlo di un semaforo pedonale a chiamata. La contemporanea presenza della stazione, fermata bus e sottopasso per il mare fa sì che gli...