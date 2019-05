I nuovi mercati? Solo sulla carta Erbe e piazza D'Armi, finora nulla

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'URBANISTICAANCONA Da un lato c'è piazza d'Armi, presa com'è dai soliti problemi di degrado e sicurezza, fra tossici, abusivi e strutture decadenti. Dall'altro c'è piazza delle Erbe, diventata una maxi lavagna per writer scatenati, assediata dai vandali e dai ladri. Problemi diffusi per mercati assetati di riqualificazione. Ma forse siamo a una svolta. Il bandoSe per il Mercato delle Erbe i tempi restano sempre piuttosto lunghi (manca l'ultimo ok del Consiglio alla variante al prg dopo le osservazioni della Provincia), per il restyling di...