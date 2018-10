I nuovi 19 mezzi Meno inquinanti e più tecnologici

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

I VEICOLI ANCONA La tecnologia è il passeggero di riguardo di nuovi bus. Se l'azienda spera di poter dare un volto, e quindi un nome, ai vandali ragazzini che si divertono a sfregiare i bus, è grazie alle telecamere in dotazione ai veicoli di nuova generazione. L'hi-tech è il segno particolare sulla carta d'identità dei trenta nuovi autobus Euro 6, acquistati da Conerobus per abbattere i costi di manutenzione e tutelare l'ambiente: 11 per l'extraurbano 19 destinati alla rete urbana. I nuovi veicoli acquistati con fondi europei e statali (7...