I NUMERI

La pendenza della curva epidemiologica sta decrescendo e ci si avvicina al plateau. Se è vero che negli ultimi giorni è diminuito il numero di tamponi processati nel percorso nuove diagnosi, contestualmente è però calata costantemente anche l'incidenza dei casi positivi sul totale. Dato che fa ben sperare, ma un altro impone cautela. Nell'ultima settimana, sono state 67 le vittime per le quali è stata accertata la diagnosi da Covid-19.

La lista nera si allunga

Solo nella giornata di ieri, il bollettino del servizio sanitario regionale ha registrato 11 decessi portando il bilancio delle vittime a 1150 dall'inizio della pandemia : si tratta di cinque donne e sei uomini, tra i quali solo uno (95enne) senza patologie pregresse. Tra loro, c'è anche un 33enne di Arcevia (Ancona) che era ricoverato a Senigallia. Dall'Anconetano proveniva anche una 99enne di Fabriano. Le vittime in provincia di Macerata sono una 96enne di Loro Piceno ed un 74enne di Treia. Nel Pesarese una 94enne di Fano. In provincia di Ascoli Piceno si registra il numero più alto di morti nelle ultime 24ore a livello provinciale (sei): due donne (87 anni di Spinetoli e 81 anni di Folignano) e quattro uomini (75, 82, 95 e 95 anni di Ascoli).

Lo spiraglio di luce

Un bollettino di guerra che racconta di un virus implacabile, ma uno spiraglio di luce, si diceva, si scorge nel conteggio dei nuovi positivi: ieri, l'incidenza sul totale era del 26,7%, a fronte del 29 del giorno precedente e del 30% di domenica. Un trend in costante calo che si traduce in una progressione verso l'appiattimento della curva. Dal bollettino diramato ieri, i positivi erano 479 positivi su 1789 tamponi eseguiti nel percorso nuove diagnosi. Di questi, 147 si registrano in provincia di Macerata, che scavalca quella di Ancona (la più colpita da questa seconda ondata) con 134 casi. Nel Pesarese i positivi sono 82, 66 nella provincia di Fermo, 45 in provincia di Ascoli Piceno e cinque da fuori regione. L'ormai acclarato luogo primario di contagio è quello domestico (111 casi), mentre per 95 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Dato, quest'ultimo, che la dice lunga sulle difficoltà nel tracciamento.

Le difficoltà del tracciamento

Per arginare il più possibile il contagio, la giunta Acquaroli è in procinto di varare una nuova ordinanza anti-assembramento che va ad intervenire anche su quei contesti che potrebbero costituire fattori di rischio, come appunto il setting domestico, raccomandando «fortemente» di non ricevere persone diverse dai conviventi - salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza - nonché di evitare feste private di ogni genere. Resta più o meno stabile il numero dei ricoveri nelle strutture ospedaliere passati da 603 a 606 , con soli tre pazienti in più nelle ultime 24 ore, a fronte dei 18 pazienti dimessi. I degenti in terapia intensiva passano da 78 a 79 (+1), quelli in semintensiva da 138 a 136 (-2) e nei reparti non intensivi da 387 a 391 (+4).

Lo scorporo dei pronto soccorso

Dopo lo scivolamento delle Marche in zona arancione, dal conteggio dei ricoveri sono stati scorporati i pazienti in pronto soccorso, che da 70 sono ieri passati a 74. C'è poi il dato relativo ai ricoveri nel Covid Hospital di Civitanova Marche, che ha raggiunto quota 55 pazienti, di cui 14 in terapia intensiva, 28 in semintensiva e 13 in assistenza non intensiva. Nelle strutture territoriali, invece, gli ospiti sono attualmente 159 (-4). Cresce infine il numero dei positivi in isolamento domiciliare, che passa da 13.908 a 14.147 (+239) persone, mentre gli isolati per contatto sono ora 18.296 (3.176 con sintomi, 635 operatori sanitari). I guariti invece si assestano sulle 8.542 unità (erano 8.314, +228).

Martina Marinangeli

