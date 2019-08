CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

I NODI ANCONA Dalla Baraccola alla Palombella, da Sappanico ai quartieri nuovi, passando per Candia: la periferia chiede attenzione, ha sete di progetti, sicurezza e rilancio. Dove la rabbia non si traduce in mobilitazioni di piazza o in striscioni, come nelle frazioni o sulla Flaminia, non significa che si viva meglio. A Candia i residenti tremano di paura per le frequenti ondate di furti. Si va a periodi: un paio di mesi di respiro, poi i raid in successione, poi di nuovo una pausa, e si ricomincia. È così da anni. La zona isolata e poco...