I ladri non si fermano più E adesso tocca agli Archi

L'ALLARME ANCONA Mattonate alle vetrine, colpi di ascia a persiane e finestre. Frullini per tagliare casseforti, piedi di porco per scardinare serrature e porte blindate. Un armamentario infinito per i ladri dell'ora solare che, da quando le giornate si sono accorciate, tengono sotto scacco il capoluogo. Appartamenti o negozi non fa differenza: l'importante è fare irruzione e rubare quel che c'è. Da una parte ci sono le bande organizzate dell'Est Europa (rom o moldavi, secondo gli inquirenti) che vanno a caccia di oro nelle...