I forzati della sosta in centro «Bus scomodo, meglio girare»

LO SHOPPING ANCONA Ultime ore per gli acquisti di Natale. Sono tanti gli anconetani a caccia del regalo last minute e ieri le vie del centro erano affollatissime. C'è chi ha fatto mille giri con l'auto per trovare un posto e chi ha scelto l'autobus o i propri piedi per raggiungere il centro. «Fino a venerdì sera abbiamo lavorato e quindi ieri siamo venuti ad Ancona - dichiarano Ciro Alfano e Silvia Tornatola - per fare gli ultimi regali a parenti e amici. Viviamo a Castelfidardo dove in centro non ci sono posti auto a pagamento, al...