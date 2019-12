«I fondi ci sono e stiamo per affidare gli incarichi per la progettazione definitiva ed esecutiva, riguardante la demolizione del rudere di proprietà comunale a Sappanico e la realizzazione di un parcheggio». Lo ha assicurato l'assessore alle Manutenzioni Stefano Foresi, rispondendo ad un'interrogazione del consigliere comunale Angelo Eliantonio (Fdi). A due giorni dalla protesta dei residenti della frazione che hanno chiesto attenzioni all'amministrazione comunale, proprio di fronte alla sede del Comune, Eliantonio ha chiesto «a che punto è l'iter relativo alle demolizioni». «Ci siamo impegnati durante un'assemblea a Sappanico ha risposto l'assessore Foresi in aula - e stiamo cercando di rispettare gli impegni presi. Dopo la variazione di bilancio del 28 novembre, ora abbiamo i fondi disponibili per affidare gli incarichi per il progetto definitivo ed esecutivo, che comprenderà la demolizione e la realizzazione del parcheggio al posto del rudere comunale. Ho anche effettuato un sopralluogo con il presidente e l'ingegnere capo della Provincia a Sappanico, per studiare gli interventi da eseguire, in modo da allargare la carreggiata e togliere il semaforo a senso unico alternato. La Provincia si è impegnata a fare i rilievi e a predisporre il progetto di fattibilità. Dopo le festività natalizie, è previsto un nuovo incontro». Per quanto riguarda gli immobili privati, l'assessore Foresi ha spiegato che «i proprietari sono tantissimi e la situazione è più complessa».

