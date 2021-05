I dati della campagna vaccinale nelle Marche - che sta alzando i colpi, fino a picchi di oltre 14mila dosi al giorno - sono confluiti nel primo studio nazionale condotto dall'Istituto superiore di sanità pubblica sull'impatto della vaccinazione anti Covid-19. Un'indagine che, incrociando le curve dei vaccini con quelle dell'epidemia, dimostra l'efficacia elevatissima dello scudo immunitario già a due settimane dalla prima iniezione, protezione che aumenta fino all'80% contro il rischio di contagiarsi già a 35 giorni e anche prima del richiamo. Cinque settimane dopo la prima dose di siero - secondo i dati aggregati a livello nazionale - il rischio di decesso per Covid-19 cala del 95%, quello di ricovero del 90% e quello di infettarsi dell'80%. Nelle Marche oltre alla discesa dei nuovi positivi sono in picchiata anche i pazienti in ospedale con il virus. I ricoveri legati all'epidemia nelle Marche sono scesi in una settimana da 352 a 260(-26%), quelli in terapia intensiva da 51 a 44. L'occupazione per Covid del posti letto totali, che a metà marzo aveva superato il 60%, adesso è intorno al 20% sia in area medica che in terapia intensiva. I decessi, che un mese fa viaggiavano a una media di quasi 9 al giorno, nell'ultima settimana sono stati in tutto 21, tre al giorno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA