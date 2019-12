ANCONA Nel dossier presentato durante la firma per l'Osservatorio regionale si segnala che i giovani marchigiani che nel 2017 hanno abbandonano prematuramente gli studi, non hanno titoli scolastici superiori alla scuola secondaria di primo grado, non sono in possesso di qualifiche professionali ottenute in corsi di durata almeno biennale e non frequentanti corsi scolastici o attività formative sono il 10,1% della popolazione in età compresa tra i 18-24 anni. Nella serie storica la percentuale di abbandono prematura degli studi è diminuita. I Neet (Not in education, employment or training) ovvero giovani che non studiano, non lavorano e non fanno formazione, nel 2017 sono il 19% e anche questa ultima percentuale è diminuita nel corso degli ultimi 5 anni. I giovani di età compresa tra i 18-34 anni, celibi e nubili che vivono in famiglia con almeno un genitore, nel 2017 sono il 64,9% dei giovani con le medesime caratteristiche. Nella serie storica la percentuale ha subito un calo nell'anno 2006 (62,2%) per poi risalire fino al 2015 (68%). Il dato regionale è superiore al dato italiano (62,6%) e a quello del centro Italia (65%). I minori marchigiani che nel tempo libero praticano sport sono diminuiti nel triennio 2016-2018, evidenziando un trend inverso a quello rilevabile nel Centro Italia e a livello nazionale.

