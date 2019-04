I controlli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA Ja, ja, ja... Fingeva di essere un turista arrivato dalla Germania, per evitare un controllo e non farsi scoprire con un po' di marijuana addosso. Ma purtroppo per lui uno degli agenti che l'avevano fermato parlava perfettamente tedesco. Davvero sfortunato (oltre che ingenuo) il ragazzo fermato l'altra sera in via Ascoli Piceno dalla polizia. Girava con il cappuccio della felpa calato in testa, verso le ore 21, e una pattuglia delle Volanti aveva pensato di controllarlo. Allora lui s'era improvvisato forestiero. Ma dopo aver ripetuto...