I contagi vanno oltre quota 200 ma i ricoverati diminuiscono

7Il motivo non cambia: i contagi salgono ma la situazione negli ospedali non segue lo stesso andamento proporzionale. Ieri il barometro dei nuovi positivi ha fatto segnare 208 casi registrati, con incidenza su 100mila abitanti di 78.99, ma per il secondo giorno consecutivo calano i ricoverati (dopo il -2 di ieri, altri 5 degenti in meno) che ora sono 48. Nell'ultima giornata non si è registrato alcun decesso correlato al virus e il totale resta 3.041. Per il dettaglio dei nuovi contagi, il primato è della provincia di Macerata con 84 casi con una serie di focolai che riguardano il comune di Civitanova (come si può leggere qui accanto), seguita da Pesaro Urbino (35), Ancona (33), Ascoli Piceno (22), Fermo (21); 13 casi da fuori regionale. In totale eseguiti 2.979 tamponi: 1.622 nel percorso diagnostico di screening, 547 test antigenici (31 positivi) e 1.357 nel percorso guariti; percentuale di positività del 12,8%. Ferma come detto la situazione nelle terapie intensive (6) della regione mentre diminuiscono in semintensiva (6; -1) e nei reparti non intensivi (36; -4). Il totale dei positivi (isolati più ricoverati) scende a 2.846 (-5) mentre i guariti/dimessi sono 101.388 (+213). Gli ospiti di strutture territoriali sono 12 e gli assistiti nei pronto soccorso 4. Le quarantene per contatto con positivi salgono a 4.085 (+63).

