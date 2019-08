I concerti al Porto antico Primo test con Subsonica

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

GLI EVENTIANCONA Il Porto antico entra nel mercato dei concerti dal vivo. L'evento zero con il live dei Subsonica in agenda sabato 7 settembre nell'ambito del festival La Mia Generazione. «Prevedere il concerto di punta di questo festival alla banchina 1 è la prova generale di una sperimentazione per dare la possibilità al porto antico di inserire tra le sue funzioni quella di ospitare concerti molto importanti - rivela l'assessore alla Cultura Paolo Marasca, da mesi impegnato per portare a termine questo appuntamento - Al Porto antico la...