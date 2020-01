I cantieri in bilico Un euro su quattro dipende dalle aste

LA MANOVRA

ANCONA Scelte coraggiose e fiducia nel mercato immobiliare. Il Bilancio 2020, manovra da 131 milioni approvata ieri dalla maggioranza, mette in cantiere lavori per 40 milioni. Un piano investimenti garantito per 10 milioni da nuovi mutui, quasi 20 milioni garantiti dai fondi statali e regionali per le riqualificazioni del Bando periferie e waterfront. Mentre l'avvio della spesa per quasi 10 milioni è legato alle alienazioni. Ovvero ai beni che il Comune riuscirà a vendere sul mercato immobiliare.

I beni

La lista prevede 51 schede, il primo lotto è in arrivo e includerà ad esempio l'ex scuola Sauro di via Sabotino (valore 1 milione e 35 mila euro). Nell'elenco dei beni da vendere da qui a fine anno ci sono diverse scuole, tra cui l'ex Ipsia di via Curtatone (2,2 milioni la stima) per il quale ha già manifestato interesse l'Inail per trasferirci gli uffici di piazza S.Maria. Al miglior offerente andranno anche le ex scuole del Ghettarello (279mila euro), Scandali di via Tavernelle (171mila), Massignano (158mila) e Casine di Paterno (148mila). Cartello vendesi anche per gli uffici via Senigallia (233mila euro) oltre ad altri immobili, magazzini, aree edificabili, l'ex caserma Fazio (800mila euro). «Un programma poderoso di opere pubbliche. Le alienazioni? Il mercato immobiliare è in ripresa e contiamo di poter vendere i nostri beni» ha affermato l'assessore ai lavori pubblici Manarini. E incrociando le dita, in Comune si punta a far diventare un ricordo l'incasso dello scorso anno quando le alienazioni hanno portato nelle casse comunali poche centinaia di migliaia di euro. «Il primo lotto avrà immobili per un valore di 1,5 milioni - ha aggiunto il vice sindaco Sediari - il secondo per circa 2 milioni». «Le opere legate alle alienazioni rischiate di non farle, visto quanto avete incassato lo scorso anno» ha sottolineato Berardinelli (Fi). «Quegli interventi finanziati dalle vendite sono il 25% di quanto sarà effettuato» ha ribattuto Pelosi (Pd), presidente della commissione Bilancio.

I prestiti

I nuovi mutui permetteranno invece di garantire 3 milioni per la manutenzione straordinaria e adeguamento sismico di scuole e nidi (tra queste le scuole d'infanzia Grillo Parlante e Garibaldi), 2,5 milioni per sistemare le strade (1,2 milioni per riqualificare via Mattei), 1,4 milioni serviranno per riqualificare la biblioteca Benincasa. Agli impianti sportivi saranno assicurati fondi per 1,3 milioni (Stadio del Conero, Panettone, PalaVeneto, PalaRossini), mentre un milione verrà utilizzato per la manutenzione straordinaria immobili comunali. Altri 700mila euro finanzieranno il raddoppio dell'anello filoviario.

Le scelte

«Investimenti con scelte coraggiose - ha sottolineato l'assessore al Bilancio, Ida Simonella, illustrando in aula la manovra - E' un grande sforzo quello che si è scelto di compiere, nonostante il Comune abbia visto ridurre nel tempo le disponibilità sul fronte dei trasferimenti dello Stato e aumentare i vincoli relativi alla possibilità di spesa. L'allentamento negli anni dei vincoli del cosiddetto patto di stabilità consente ora di compiere scelte più incisive in tema di spesa per investimenti e di relativo ricorso al debito». Una manovra dove inoltre la spesa sociale sale da 16,7 a 17,8 milioni, quella per i servizi scolastici da 4,2 a 4,6 milioni. Massima attenzione anche nella lotta all'evasione tributaria, affidata ad Ancona Entrate, che dovrebbe portare nelle casse comunali risorse per 5, milioni rispetto ai 79 milioni di entrate tributarie. Resta invece da definire la destinazione dell'avanzo di amministrazione da 1,4 milioni.

Massimiliano Petrilli

