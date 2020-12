I 106 anni del dottor Miti: «Il Covid? Con quello che ho passato»

IL PERSONAGGIO

ANCONA Sono 106, gli anni che oggi compie il dottor Luigi Miti. Un traguardo che, nonostante l'innalzamento dell'età media della popolazione occidentale, sono in pochi a festeggiare. Il risultato inestimabile di una vita sana e tranquilla? «Macché! - esclama con energia. - Ho avuto un'esistenza molto movimentata». E comincia a raccontare: «Da quando sono partito da Potenza Picena, a dieci anni, per andare a studiare a Fermo, non mi sono più fermato. Dopo il liceo, l'università, poi le specializzazioni e la professione medica, a Padova, Bologna, Pavia e Ancona». E forse dimentica qualche tappa intermedia. «Ma non dimentico di certo il servizio militare, sottotenente in Marina, sugli incrociatori». La vita vissuta gli passa davanti agli occhi. Decorato con la medaglia di bronzo al valore militare, è stato anche partigiano, protagonista ad Ancona delle giornate più terribili della lotta antifascista. «Che bravi, i miei nipoti, Isabella e Martina, Ludovico e Lorenzo, che vengono a pranzo da me, ogni martedì, e stanno ad ascoltare i tanti ricordi». Due di loro, Ludovico e Martina, lo hanno reso anche bisnonno: di Violante e Filippo, il primo; di Camilla, la seconda. E abita da solo, circondato dalla premura delle figlie Paola e Angela, il Professore: una celebrità, non solo cittadina, per anni primario di Medicina generale all'Ospedale Umberto I. «Sono arrivato ad avere 120 malati per volta nel mio reparto: i pazienti venivano anche da fuori regione. E quando c'è stato il terremoto, una volta messa in sicurezza la famiglia, dormivo in ospedale, con loro». Incurante del pericolo, anche ora: non si è mai vaccinato contro l'influenza, perché sostiene che ne ha visti così tanti di pazienti, che di certo ha sviluppato sufficienti anticorpi. Non ha paura del Covid? «Con tutte le peripezie che ho attraversato, come potrei?». Però, stavolta ha promesso che appena possibile si farà vaccinare. Buon compleanno, Professore evergreen!

Lucilla Niccolini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

