«Ho fatto scendere tutti, non potevo tirare dritto»

L'INTERVISTA

ANCONA Immaginatevi di guidare un bus lungo 18 metri, autosnodato, carico di passeggeri che smaniano dalla voglia di rientrare a casa dopo una giornata al lavoro. E di sentire un gran vociare dal fondo, dove il muro dei passeggeri ti impedisce di vedere cosa accade. Finché arriva una ragazza tutta spaventata che ti dice che stanno litigando e che uno impugna un coltello.

Situazione vissuta ieri pomeriggio da Marco Pirani, dal 2012 autista di Conerobus, mentre guidava il bus della linea extraurbana C, partito alle 17 e 35 da Ancona e diretto a Chiaravalle.

Cos'è accaduto?

«Guidavo sulla Flaminia, poco prima dell'incrocio con via Conca, in un tratto ancora a quattro corsie, il bus era affollato. È venuta una ragazza ad avvisarmi che sul fondo stavano litigando di brutto e che una persona impugnava un coltello».

Come ha reagito?

«Ho subito avvisato il 113, ma non c'era tempo per attendere, così appena ho trovato una piazzola per la sosta in sicurezza, davanti alla stazione di Torrette, ho fermato il bus e aperto le portiere, chiedendo ai passeggeri di scendere in modo ordinato e di mettersi al sicuro».

Poi è intervenuto di persona...

«Sono andato in fondo al bus dove c'erano due persone che litigavano ancora, un ragazzo di colore e un italiano di mezza età. La situazione era davvero calda, anche se quando sono arrivato io il coltello non l'ho visto».

Era solo o qualcuno l'ha aiutato a riportare la calma?

«No, ho chiesto a tutti i passeggeri di andarsene per non metterli in pericolo».

Ha sentito insulti razzisti?

«No, quando sono arrivato in fondo i due che litigavano sono scesi subito per allontanarsi».

Non l'ha sfiorato il pensiero di tirare dritto, anziché rischiare di trovarsi davanti una persona, magari un balordo, con un coltello in mano?

«No, in questo lavoro certe situazioni non possono passare inosservate e quando guido un mezzo pubblico ho la responsabilità di 70-80 persone, non posso pensare a me. Come potrei tornare a casa sereno dopo aver fatto finta di niente?».

Qualcuno l'ha ringraziata per come ha saputo gestire questa situazione?

«Sì, molti passeggeri hanno capito che senza il mio intervento la situazione poteva degenerare e mi hanno detto grazie. Ma c'è stato anche chi s'è lamentato perché fermando il bus gli ho fatto perdere tempo. Avevano fretta di tornare a casa, che gli importa se poi ci scappa una coltellata».

Le era capitata mai una situazione del genere?

«No, era la prima volta, ci vuole sangue freddo».

Episodi di intolleranza razziale a bordo ne ha mai visti?

«Durante le mie corse mai».

Rispetto a quando ha iniziato il suo lavoro a Conerobus, sette anni fa, la situazione a bordo è peggiorata?

«I passeggeri non sono più quelli di una volta, c'è molta più maleducazione».

Lorenzo Sconocchini

