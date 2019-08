Guerra agli imbrattatori seriali vernice sulle scritte a Portonovo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'ESTATE DORICA ANCONA Come era facile prevedere è stata una giornata da tutto esaurito nelle spiagge del Conero anconetano. Portonovo e Mezzavalle prese d'assalto fin dalle prime ore del mattino e praticamente sold out per l'intera giornata. A Portonovo, dove si segnalano peraltro ancora qualche spiacevole episodio di vandalismo, i semafori che monitorano in tempo reale la disponibilità dei parcheggi a valle sono passati sul rosso subito dopo le 8 del mattino, ed a quel punto i parcheggi scambiatori a monte si sono riempiti in poco tempo....