«Green pass? Piú pragmatici Guardare meno ad altri modelli»

7«Monitorare, tracciare i contagi e rispettare la regole è essenziale per superare la crisi pandemica, ma non dobbiamo inseguire modelli imposti da altri, magari perché avevano una campagna elettorale che non decollava o sacche di resistenza. Bisogna essere pragmatici». È la sintesi dell'intervento che il presidente della Regione Marche Acquaroli ha fatto a Stasera Italia, a proposito del Green Pass. Acquaroli ha scelto di ancorare il metro di valutazione alla situazione attuale senza «rincorrere quello che stanno facendo altri Paesi. In Italia in questo momento la vaccinazione sta continuando molto bene, nelle Marche abbiamo raggiunto quasi un milione di prime dosi su circa un milione mezzo di abitanti, facciamo circa14mila dosi al giorno, abbiamo 12 ricoverati per covid, 14 positivi settimanali su 100mila abitanti, quando zona gialla scatta per 50 e la media nazionale è 11». Con una situazione sotto controllo c'è la possibilità di programmare la ripresa completa piuttosto che correre dietro a modelli che pure hanno suscitato un grande dibattito: «Green Pass? Mi sembra più importante parlare di altro per non creare allarme e tenere sotto controllo la situazione. Credo che i temi prioritari che dobbiamo affrontare siano altri».

