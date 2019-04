Gravi difetti di costruzione Ma l'impresa è stata assolta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

L'INCHIESTAANCONA Che la ricostruzione in via Cupa di Posatora dell'ospizio diroccato dalla frana del dicembre 82 fosse un fallimento, l'aveva già certificato 12 anni fa la perizia dell'ingegner Placido Munafò, docente di Recupero e conservazione alla Politecnica delle Marche, consulente del Gip nel procedimento penale. Evidenziava un inquietante campionario di storture nella struttura costruita su tre piani dalla ditta Cpc di Roma con un appalto da otto milioni di euro: piazzale principale senza sottofondazione in sabbia, percorso pedonale...