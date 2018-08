Grandi opere, ora i cantieri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL COMUNEANCONA Prima che le ferie d'agosto mettessero a rischio il numero legale, la giunta Mancinelli ha marcato il cartellino per rispettare uno dei principali impegni assunti in campagna elettorale: non rallentare di un solo giorno il ruolino di marcia previsto per l'apertura e la conclusione dei cantieri destinati a svecchiare decisamente il volto della città, dopo che nel primo mandato si era lavorato molto per ottenere finanziamenti statali. Sono stati approvati, in due sedute di giunta, tutti i progetti esecutivi del programma di...