Governatore Francesco Acquaroli che voto si dà a 11 mesi dall'inizio del suo mandato in Regione?

«Il voto me lo danno i marchigiani. Io sono soddisfatto del clima che siamo riusciti a costruire e delle progettualità messe in campo. In questi 11 mesi, 6 sono passati tra le diverse ondate della pandemia. Abbiamo portato a casa leggi importanti e a settembre abbiamo altri passaggi cruciali prima dello scoccare del primo anno di giunta. Sento entusiasmo negli interlocutori che incontro e questo mi fa felice. Poi è anche vero che si lavora su tanti fronti ed è normale se non c'è unanimità».

Ma proprio contento di tutto? Possibile?

«Non voglio sembrare presuntuoso ma sono felice di quel che siamo riusciti a fare. Posto che tutto è sempre migliorabile».

Dove e come ha pagato lo scotto del noviziato?

«Quando fai una cosa che ti piace, nulla è pesante e io metto sempre entusiasmo o passione. Se mi chiedono: sono stati 11 mesi pesanti? Io dico: no. Sono stati faticosi? Certamente sì. Va detto anche che con 4 anni da consigliere regionale alle spalle, un po' conoscevo la Regione anche se non avevo la presunzione di conoscerla tutta. Però lo spirito collaborativo che ho instaurato con tutti mi ha aiutato».

Una delle critiche che si ascoltano: Acquaroli è una brava persona, ottimo mediatore, mai fazioso magari troppo in solitudine ma con poca personalità politica e un po' troppo in linea con le cose che vengono dette da Roma. Concorda o dissente?

«Le critiche costruttive le accetto ma questa mi pare infondata. Non scambierei la preferenza per il gioco di squadra con una mancanza di personalità. Mi sembra mistificatorio. Poi vivendo tutto in prima persona sottolineo che le scelte vengono tutte compiute nelle Marche, è infondato sostenere che ci sia un'influenza marcata da Roma. L'affinità di pensiero con la leader del mio partito è un punto di forza e non di debolezza».

Al di là dell'obiettivo generale della sanità sul territori il nodo dell'azienda Marche Nord sembra condizionante per fare partire tutto il risiko della riorganizzazione e non si è capito cosa vogliate farne. Riesce a sciogliere questo nodo?

«Marche Nord resterà ma la miglioreremo. La pandemia ha evidenziato un limite, un elemento che manca alla sanità e che va restituito al sistema: una rete diffusa sul territorio che si integri con le strutture ospedaliere. Non vado a contraddire tutto quello che c'era prima ma nemmeno lascio tutto intatto. Se qualcuno pensa che il centrodestra smonta quel che funziona per parte presa si sbaglia. Certo, le due città che valgono mezza provincia non possono vivere estrapolate dal territorio. Abbiamo chiesto uno studio alla Politecnica per conoscere il fabbisogno sanitario in tutta la regione. Parliamo di prestazioni e dati oggettivi: ci aiuterà nel definire il piano sociosanitario».

La Lega sembra agitata sul fatto che il sindaco Ricci ha scelto di parlare con lei per dare i diktat sul futuro del nuovo ospedale di Pesaro decidendo localizzazione, modalità ed entrando a gamba tesa persino sull'organizzazione sanitaria con la difesa di Marche Nord. Il nuovo piano socio sanitario lo farà Acquaroli con la sua giunta o Acquaroli con il Pd?

«Non mi risultano mal di pancia con gli alleati. Le interlocuzioni con Ricci sono il frutto di esigenze istituzionali e non di accordi partitici trasversali». L'ex governatore Ceriscioli ieri vi ha criticato pesantemente su due aspetti: fate il masterplan prima del piano socio sanitario. E poi sul fatto che siete terrorizzati sulla sanità territoriale perché non sapete cosa sia.

«Terrore? Mi sembra una lettura fuori dalla realtà. Ceriscioli si ripassi gli ultimi 5 anni solo della sua provincia: hanno ridimensionato Cagli, Fossombrone, Sassocorvaro, Pergola e a Urbino esito di un incontro a cui ho partecipato la scorsa settimana - non ci sono i medici per fare i turni dal pronto soccorso».

Sulle opere prima della strategia?

«Il masterplan non arriva prima del piano socio sanitario ma risponde a esigenze politiche, procedurali e burocratiche. Con un voto così schiacciante come quello di settembre è evidente che la logica degli ospedali unici è stata bocciata dagli elettori. Abbiamo approvato un atto che supera il modello degli ospedali unici a favore di un modello di rete diffusa e ridistribuire servizi sul territorio.

