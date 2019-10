Gli uffici sono come un tetris Il cantiere del Salesi rallenta

IL TRASLOCO

ANCONA Tetris all'ospedale di Torrette per ospitare il nuovo Salesi, ma i cantieri sono in ritardo sul cronoprogramma. La ditta che guida il pool di imprese aggiudicatarie del bando, la Rizzani De Eccher di Udine, ha inoltrato un comunicazione non ancora approvata dalla Regione in cui popone una rimodulazione delle tempistiche che riguardano la demolizione della palazzina azzurra', sede degli uffici amministrativi, e della camera mortuaria, inizialmente prevista per metà gennaio, poiché le valutazioni e la presentazione del progetto esecutivo hanno richiesto più tempo del previsto.

I termini

Anche se palazzo Raffaello dovesse approvare la richiesta, però, la deadline del 25 febbraio 2022, fissata come termine ultimo per il completamento dell'intero progetto, non subirebbe slittamenti. «Non è che nel frattempo, però, sia tutto fermo», fa sapere il direttore amministrativo di Torrette Antonello Maraldo, precisando che «parte dei lavori sono a responsabilità regionale e parte a responsabilità aziendale». Tracciando un quadro dello stato dell'arte con l'occhio di chi tutti i giorni quell'ospedale lo vive, Maraldo, coadiuvato dai tecnici, spiega che i cosiddetti accantieramenti', ovvero le prime fasi del cantiere, hanno riguardato le aree della nuova isola ecologica e del nuovo morgue, interessate anche dalla bonifica da ordigni bellici (procedura di routine che non ha riscontrato residuati).

Gli scavi

Sono inoltre stati avviati scavi e posa dei nuovi cavidotti elettrici, e la modifica della viabilità del tratto eliporto/nuova isola ecologica e del parcheggio dipendenti. «Anche il trasferimento al sesto piano di Ostetricia, Neonatologia e Ginecologia dall'attuale sede in via Corridoni, con cantieri collegati prosegue il direttore amministrativo è a buon punto, benché in ritardo d 6-9 mesi sul cronoprogramma. Ad esempio, nelle scorse settimane sono stati spostati, tra gli altri, l'unità spinale e l'ottorino». Il vero tetris è però quello che riguarda il trasferimento del personale attualmente ospitato nella palazzina azzurra, nell'attesa che la nuova struttura di 3000 mq, da costruire davanti alla scalinata del vecchio ingresso, venga realizzata. Al netto dei ricorsi che sono quasi una costante in gare come questa, la nuova palazzina per la quale la Regione ha già stanziato 8 milioni di euro, vedrà la luce tra circa tre anni: al momento, una commissione sta valutando le nove proposte di progetto esecutivo pervenute e, quella considerata migliore, andrà a gara. Nel frattempo, gli uffici verranno dislocati in cinque posti diversi.

Le soluzioni

«Abbiamo reperito circa 1500 mq davanti al Salesi in via Corridoni, in un immobile di proprietà sostanzialmente inutilizzato è sempre Maraldo a spiegare : in questi mesi abbiamo fatto piccole ristrutturazioni e già nelle prossime settimane, probabilmente entro il 10 novembre, la direzione del Salesi, ora a Villa Maria, ed il Servizio Informatico Aziendale di Torrette, saranno spostati là». Negli spazi lasciati liberi dal Sia all'interno dell'ospedale regionale, andranno invece, tra gennaio e febbraio se tutto va bene gli uffici della direzione generale, attualmente nella palazzina azzurra, che sarà alleggerita anche di una 30ina di persone dell'ufficio acquisizioni beni e servizi diretti a Villa Maria. «Resta poi l'ufficio personale, che tra marzo ed aprile andrà alla Baraccola, all'ex Asur (affitto annuo 160mila euro, ndr) circa una 50ina di persone) posiziona gli ultimi tasselli del puzzle Maraldo e la parte del controllo gestione ed affari generali, che troverà spazio vicino al laboratorio analisi di Torrette. Appena sarà pronta la nuova palazzina, tra tre anni circa, ci ricongiungeremo tutti». Il nuovo Salesi (budget di 67 milioni) sarà una struttura ad alta specializzazione, con 112 posti letto, antisismica, a bassi consumi energetici.

Il Pediatrico 2.0

L'edificio avrà una superficie di 21 mila mq, con un fabbricato principale di circa 5.500 mq per piano, articolato su quattro livelli e un'altezza, fuori terra, di 20 metri. Il Salesi 2.0 sarà collegato alla cittadella sanitaria attraverso un tunnel sotterraneo e una «camera calda» che farà da snodo tra il pronto soccorso per adulti e quello pediatrico, uno di fronte all'altro. Verrà organizzato per aree a diversa intensità di cura, capace di dialogare con l'ospedale generale e con la rete territoriale pediatrica esterna, assolvendo il ruolo di stazione terminale di Telemedicina. È prevista un'organizzazione modulare delle degenze con camere da uno e due posti, disposte sul lato esterno dell'edificio e servizi igienici interni (standard e per la disabilità). La dimensione della stanza consentirà di ospitare il genitore nella camera pediatrica.

Martina Marinangeli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA