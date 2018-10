Gli iron man della baia tra nuoto, bici e corsa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA SFIDA ANCONA Una splendida giornata di sole, proseguita poi con tanta gente lungo le spiagge quasi come fosse estate, un ambiente unico, tanto entusiasmo e partecipazione. Questa la cornice in cui si è svolta, per tutta la mattinata di ieri, la prima edizione della Conero Wild Triathlon Portonovo, prima tappa di un evento ben organizzato dalla Conero Wellness. Quasi un centinaio i partecipanti che si sono sobbarcati prima 750 metri a nuoto nelle acque della baia davanti il ristorante Emilia (sede logistica dell'evento), poi 12 chilometri...